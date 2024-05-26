今(25)日海巡署艦隊分署第八(澎湖)海巡隊，於七美海域應處，接獲有印尼籍漁工食指一節遭絞斷，便前往急救援。（圖／海巡署提供）

今(25)日海巡署艦隊分署第八(澎湖)海巡隊，於七美海域應處，接獲有印尼籍漁工食指一節遭絞斷，便前往急救援。（海巡署提供）

今(25)日中午12時許，澎湖七美海域一搜澎湖籍漁船，其船上有名印尼籍漁工在操作蟹籠收繩機時，食指前端一節不慎遭機器絞斷，海巡署艦隊分署第八海巡隊，正好在附近海域因應大陸｢聯合利劍｣演習，於海域附近應處，第八海巡隊獲報後，便前往救援，並將受傷的印尼籍漁工，連同斷掉的手指，一以載回馬公港送醫救治縫合。

海巡署持續因應大陸｢聯合利劍-2024A｣演習，今(25)日中午12時45分許，艦隊分署第八(澎湖)海巡隊巡防艇於七美海域實施應處時，接獲澎湖籍葉姓船長兒子的報案，指出父親的船於七美南69海浬處，船上有位印尼籍船員操作蟹籠收繩機不慎絞斷食指前端一節，10071巡防艇隨即前往七美方向航行救援。

10071巡防艇與受傷人員船隻於下午1時40分在七美西南13.8浬處會合後，也順利將受傷漁工接駁上艇，便隨即航返馬公港，所幸，漁工意識清醒，右手食指初步簡單包紮，斷指部分裝袋內冷藏保存，於下午3時45分許巡航艇抵達馬公港，受傷漁工被救護車載至三軍總醫院澎湖分院就醫。

澎湖海巡隊表示，澎湖四面環海，漁民如在海上作業發生狀況或突發事件時，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將立即展開救援任務，以保障漁民生命財產之安全。