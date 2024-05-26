民眾最近繳納所得稅，荷包受傷不小。食品雜貨價格上漲過後總是「回不去」，長期趨勢預估也是持續走揚，小老百姓常感吃不消。美國《哈芬登郵報》（HuffPost）周四（22日）彙整多位財務規劃專家意見提醒，平時在超市賣場購買食材務必避開7大錯誤或陷阱，而且要養成習慣，否則很容易不知不覺成了「過度消費」的受害者。

一、未能精確掌握飲食開銷。專家說，這是降低飲食支出的第一步。很多人訂了每周或每月預算數字，卻沒弄清楚實際開銷數目，無形中就超支了。他建議，要保留購物收據，最好能詳細記帳，然後根據預算考慮減購哪些物品以縮減開銷。除非經濟非常困難，否則不要嘗試一次大砍預算，而是要漸進式縮減，如此比較容易成功而且能持久執行。

二、未擬定菜單。很多人買了想吃的食材與食品回家，卻沒有訂出明確的菜單妥善運用，尤其農產品常因此放到變質，還沒吃就得扔掉。專家強烈建議買菜之後要趕緊開出菜單，並且在月曆記下準備食材與烹飪所需時間，照表執行，以防「買完就忘」，避免下班回到家太累或發懶就沒開伙。

出門買菜之前先檢查冰箱剩餘物品，有助於減少重複購買，更能精確掌握飲食開銷。（示意圖：shutterstock／達志）

三、買菜前沒檢查冰箱或食物櫃。帶著菜單與購物清單出門之前，務必清點家中存糧，這是對付「重複購買」的良方，很多人都忘記冰箱深處擺了好幾罐已經開封調味醬或罐頭食品。另一種方法是要求自己每隔一陣子優先利用家裡的存糧料理餐食，也能減少購物次數。

四、肉類用量太大。這對無肉不歡的人而言是難事一樁，然而，少吃點兒肉不僅有益健康，也能節省開支。專家舉例，某道菜的肉類用量是600克，可以減為450克，以自家烹調飲食而言，感受上差別不大。買回來的肉品，把一小部分送進冷凍庫，幾次下來就能累積成完整的份量使用，也是一途。

冷凍食材不易腐壞，價格也比較便宜。（示意圖：shutterstock／達志）

五、不考慮冷凍農產品。「樣樣生鮮」不僅很難節省開銷，若未趕緊使用還很容易腐壞。冷凍食材就沒有這種困擾，而且價格也便宜些。此外，冷凍食品要找成分最簡單、花招最少的品項，添加醬料的商品其實也不便宜。

六、調味料、香料買小瓶裝。小瓶裝的香料與調味料擺起來美觀，但瓶瓶罐罐也包含在銷售價格之內。烹飪時經常使用香料、調味料的人，務必考慮購買大瓶裝，然後重複裝入小瓶小罐供日常運用。乾麵條、穀物、燕麥片等雜糧也適用。

七、購買貨架上與視線等高位置的商品。這個消費陷阱很多人忽略，只要上下多瞄幾眼、仔細比價就能發現，貨架上與一般消費者視線差不多高度的商品往往比較貴，因為這個位置拿取方便，也符合人類的本能，商家常這一點讓顧客落入消費陷阱。