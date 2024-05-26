大陸官媒央視日前發布反台獨聲明，不少台灣藝人也跟進轉發，今（25）日蕭敬騰也在「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」表演後發文跟進，除了表達得獎心情，也另外表示「我會繼續努力，做個好漢子，堂堂正正中國人」。

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）25日在台北小巨蛋登場「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」擔任開場嘉賓揭開序幕，飆唱〈王妃〉、〈全是愛〉等夯曲，引起全場尖叫，但其實蕭敬騰一度因為母親突然住院開刀，臨時取消後台訪問，他留在醫院陪伴母親之後，又趕赴小巨蛋演出。甫獲Hito男歌手獎的蕭敬騰，除了在社群網站感謝主辦單位，也貼出他與母親在醫院的牽手照，並寫下「堂堂正正中國人」。

原本沉默的蕭敬騰25日晚間在社群網站貼文表示，「因為媽媽這兩天突然動刀住院，沒有即時回覆大家，讓大家操心了，身為公眾人物，尊重所有的聲音是基本禮儀，也因爲不擅言詞，所以盡量用身體力行，來傳遞自己的想法」，他也說自己在台北萬華長大，我熱愛我成長的土地，美味的小吃，善良的人們，我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇」。蕭敬騰也謝謝父母，給了他熱愛音樂、熱愛表演的生命，最後表示：「我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力，做個好漢子，堂堂正正中國人。」隨後他也發表得獎心情，「謝謝支持音樂的你們，這個獎，是你們給我的，我愛你們，晚安」。