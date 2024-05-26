年輕氣盛，有活力是好事，但也必須適時煞車。近日就有一名男大生，在肛門塞入「巨型姊夫」棒取不出來，半夜掛急診，醫師得知超瞎原因後，氣得在緊急處理結束後就把人轟出醫院，斥責別再來了。

外科醫師鍾雲霓日前在節目《醫師好辣》表示，不久前值班急診室，遇到一名來掛急診的男大生，全程用棉被蓋住頭不敢見人，面對問題也支支吾吾，一照X光才發現，肛門內竟然卡了一支大型按摩棒。

原來男大生當天與朋友聚會喝酒慶生，朋友送了他一支按摩棒，一行人酒後逐漸失控，開始鼓譟要他把按摩棒塞進肛門，還在一旁起鬨：「這麼大支你塞不進去吧」、「做不到就說一聲」、「不可能啦」，男大生為了面子，竟然真的塞進去，卻拔不出來，一行人才酒醒，當場把人送醫。

鍾雲霓說，當時鬧得急診室人仰馬翻，還跑去找直腸科醫師來協助才終於取出來，當下她也把一行人臭罵一頓後趕出醫院，「你們別再來了」。

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