目前台灣最低薪資為27470元、時薪為183元，但公司行號有沒有遵守又是另一回事。近日一名老闆抱怨，自己開了鹹酥雞攤，並雇用一名員工，但沒客人上門的時候仍要給薪水，是不是太不划算，網友們看到月薪後炸鍋痛罵根本慣老闆。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，自己朋友開鹹酥雞攤，請了一個女員工，月休4天、薪水28200，該名老闆抱怨，鹹酥雞攤常常有沒人上門的時間，女員工就在那邊坐著，這時段卻仍然要給她薪水，實在不划算。原PO問「這樣薪水真的很多嗎」。

文章貼出後引起眾怒，網友大罵：「愛嫌不會自己下來顧攤？」、「建議老闆請自己媽媽來顧」、「人多的時候你是有加薪？」、「月休4天28K還敢說那麼大聲」、「這個員工真佛心，是不是不缺錢，這樣也要幹」、「覺得還是員工自己開一間吧 說不定賺的比原本的雇主還多」、「你朋友就是教科書般的慣老闆，員工快逃」、「」可以請你朋友出來開課如何請員工嗎？好會請。

還有不少人把原PO當老闆本人罵，對此原PO也不滿回嗆：「開頭朋友2個字是不是看不懂」，但依然有人質疑文中的朋友其實就是原PO本人：「先承認朋友就是你自己吧」、「怕逆風還假裝非本人」、「醒醒吧，你沒有朋友」、「起手式我朋友，這我很懂」。