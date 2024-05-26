台灣歌手楊丞琳近日於《歌手2024》演唱〈帶我走〉時，氣不足、高音飆不上去，在第2集慘遭淘汰引發關注，加拿大聲樂老師Rozette點評《歌手2024》表演環節時，不僅模仿歌手唱腔一次到位，甚至針對楊丞琳唱功給予精闢見解，指出楊丞琳使用很多「h音」和「推拉」唱法，她強調「這樣唱歌並沒有錯」，瞬間在網路上圈粉無數，不少人也起底Rozette真實身份。

加拿大聲樂老師Rozette是誰？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「Rozette」近一週聲量趨勢，可以發現5月23日加拿大聲樂老師Rozette評論楊丞琳在《歌手2024》表演〈帶我走〉一夕爆紅，Rozette無修音錄音演唱〈Listen〉、〈So High〉影片曝光，引發大批網友讚賞，「老師的聲音很獨特」、「老師太厲害了」、「只有自己能唱成這樣，才有資格評論專業歌手」，網路聲量累積756筆。

Rozette事後也被起底背景，Rozette出生於加拿大亞伯達省，不僅是唱作歌手，也是專業聲樂教練，早年她就有辨別和重新詮釋歌曲內在真相的天賦，並將其與聲樂技術靈活結合，用獨特嗓音直擊觀眾心靈，爆炸性的聲音也讓她被更多人看見。Rozette曾參與《加拿大偶像》、2010年冬季奧運會及莫斯科芭蕾舞團，近期在YouTube頻道《CZ Media》點評亞洲歌手表演舞台，包含蔡依林、林俊傑、陶喆等人都受到讚賞，此外，她也特別為粉絲教學唱歌技巧、展示唱功，迅速在社群上累積高人氣。

楊丞琳演唱太多推音、夾音！加拿大聲樂老師點評：像中國小甜甜

加拿大聲樂老師Rozette先前於YouTube頻道《CZ Media》點評中國綜藝節目《歌手2024》，輪到歌手楊丞琳演唱〈帶我走〉舞台表演時，只見她聽了前面幾段後按下暫停鍵，透露自己喜歡歌手用最自然的嗓音唱歌，但楊丞琳在塑造某一種聲音，所以比較喜歡第一位出場的歌手凡希亞（Faouzia Ouihya），但Rozette強調這些只是個人觀點，楊丞琳這樣唱歌並沒有錯，「作為教練幫藝人做輔導的時候，我一般傾向於讓歌手展示他們最真實的聲音。去除刻意塑造，對於已經功成名就的藝人來說會很不適應，但如果他們願意，絕大部分會發現『哇，我幾乎忘了真實聲音是這樣子』。」

Rozette指出楊丞琳演唱時有「推」、「h音」、夾音瑕疵，從技術上來看還是與凡希亞相差甚遠，同時開玩笑將楊丞琳比喻為中國小甜甜，「在中國人眼中可以接受，有時甚至是為了語感刻意為之，對我來說，我寧願聽到更少的『推』，我就不會夾音」，旁人此時也補充，「她先生（李榮浩）就很習慣用推拉。」Rozette也透露，「我最討厭的就是當歌曲有一部分是『hey』、『baby』、『wow』、『yeah』，但他們唱的不像是有感而發的即興，聽起來很沒有說服力。它應該像撲面而來的情感湧現，應該是情感的爆發，而且她（楊丞琳）還捨不得放掉夾音。」Rozette繼續說明，自己並非是要解釋楊丞琳表現，而是為什麼自己對她不感興趣，「如果競演指標不具體，那就是她能打動你嗎？你是否感受到了影響和啟發？你是否沉迷於這個人的聲音？這取決於我們每個人的口味。」

出場順序造成落差感大！Rozette總結：這已經是還行的表演

Rozette也詢問身旁女性友人是否喜歡楊丞琳的表演，對方回應，「並沒有很喜歡，聽起來沒那麼好聽，因為她的語句結尾處理方式，她在其他影片裡普遍更好聽」，Rozette對此認同「結尾有點馬虎」，另名男性友人則分享楊丞琳若是第一個上場就不會有強大落差感，「如果第一個出場的不是凡希亞，我們3個都不會是現在這種反應。」Rozette進一步指出，除了塑造聲線、夾音唱完強混音，楊丞琳演唱時沒有靈活度、細節，或是做出任何為歌曲加減分的東西，所以無論有沒有修音都不會改變看法，但楊丞琳音準在接受範圍內，男性友人也直言，「90%華語歌手都是這樣唱歌」。

Rozette指出楊丞琳〈帶我走〉表演中規中矩，雖然楊丞琳長得非常漂亮，但禮服後半部沒有做好剪裁，「她可以用身上的窗簾遮住整個客廳或廚房」，不過Rozette指出楊丞琳應該對這場演出感到相當滿意，「我覺得她唱的還可以，我只是想說我盡可能對大家說實話，我或許沒有太喜歡，但我認為這已經是還行的表演了，作為聲樂指導，我當然能挑出毛病，但這不是普羅大眾欣賞音樂的方式。」

Rozette點評在網路爆紅！網讚：沒有抹煞表演者努力

網友對此紛紛留言，「真的必須說：這裡比直播好看100倍欸」、「拜託老師繼續做這期下去，我不想看《歌手2024》，我只想看老師看《歌手2024》XDDDD」、「老師好會學楊丞琳」、「我理解老師是想說楊丞琳唱歌很裝，很做作，但老師用很禮貌的方式表達，又很真實點出重點」。

還有人讚賞Rozette點評，「我認為老師非常公正以及專業，我欣賞這樣有自己原則的老師。而且也謝謝老師幫我們這些沒有學過唱歌的人上到課」、「好強，明明不會中文，但是聽完立刻模仿唱腔且到位，直接抓到歌手唱歌的手法和聲線並點出問題，完全不受語言干擾，還能立即修正出更具觀賞性的表演手法，真正見識到什麼是專業」、「我覺得這個頻道最優質的地方是，他們一直在修正對音樂的思考，每一集每一首，都從各種不同的角度去看」、「最後的總結也很好，她也很誠實表達了自己的觀點與角度：不是每一組都喜歡；但她也從表演者的角度切身去想，表演者們的確在自己能力範圍有去做努力了。沒有故意去稱讚哪一方，也沒有抹煞他們的努力」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月17日至2024年05月23日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Rozette』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。