113年國中教育會考於上週末（5/18、5/19）舉行，其中國文科的考題引發網友討論。題目中引用了某家烤肉店在Facebook粉絲專頁的宣傳文案，當時店家針對秋刀魚漲價製作了創意文宣，被運用到會考題目中後，吸引許多人到原貼文朝聖。快跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看這個有趣的考題吧！

秋刀魚加薪了！創意會考題引發討論

在今年國中會考國文科的題目中，單選題第一題以「阿宏水產」的Facebook貼文截圖為題，圖片中寫著「雖然沒有學歷、沒有背景，秋刀魚還是加薪了」，並且寫上秋刀魚的新售價。貼文則提到「秋刀魚一直用離職威脅老闆加薪，老闆雖然不開心，但是好多人支持它，為了把它留下來，只好幫它加薪了，一條50元喔」。

此外，文末小編還表示「我也這樣威脅老闆說要走，結果老闆跟我說再見，我還是乖乖回來發文了」，充滿創意的貼文內容和圖片非常幽默。閱讀完內容後，考題則是要求考生判斷貼文的用意，共有「（A）徵求粉絲專頁新小編」、「（B）預告直播促銷的期程」、「（C）暗示秋刀魚產季將近」、「（D）宣布調漲秋刀魚價格」等4個選項。

秋刀魚加薪了！創意會考題引發討論

趣味滿點的題型在考試結束後引發討論，許多人認為此題非常生活化，也能夠很直覺選出正確答案「（D）宣布調漲秋刀魚價格」。近日有網友發現，其實這個題目真的有貼文原型存在，出自南投埔里一家烤肉店「家鄉烤肉」Facebook粉絲專頁在2020年的發文，當時小編正是以這樣的方式宣布秋刀魚漲價。

這一則貼文引來大量網友前往朝聖，目前共有3千多人按讚、超過1千則留言。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查也可以發現，在「秋刀魚」近一週的網路探索概念中出現許多和本次會考題相關的討論主題，像是「秋刀魚加薪」、「網友瘋朝聖」、「113會考國文」、「這個會考」、「老闆你上會考題」、「在考場笑出來」等等。

在「家鄉烤肉」的貼文中，許多網友也紛紛留言，表示貼文和題目都非常有趣，「以後店名改：這個會烤」、「謝謝老闆讓我緊張的心情突然放鬆下來，直接在考場笑出來」、「現在19萬名考生都知道秋刀魚和這名可愛的小編了」、「老闆，你上會考第一題了」、「最喜歡的一題」、「這題超可愛，害我後面寫得很有信心了哈哈哈」、「出題老師可能很愛這家烤肉」。

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2024年05月16日至2024年05月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『XXXXXXXX』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：

將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。