「呀咧呀咧／無法阻止的大小姐」相信近日許多人都在社群上被〈晚安大小姐〉（잘자요 아가씨）洗版，其中的歌詞「呀咧呀咧」更是超級洗腦，聽過之後就在腦海中揮之不去，究竟「呀咧呀咧」是什麼意思呢？跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看吧！

〈晚安大小姐〉魔性歌舞爆紅！「呀咧呀咧」襲捲社群

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，可以發現「呀咧呀咧」近一週的網路聲量為4149筆，趨勢圖中可以明顯看見聲量在近幾日迅速攀升，5月19日單日聲量為1594筆。這股熱度背後的原因為韓國雙人組合ASMRZ的爆紅神曲〈晚安大小姐〉中的經典歌詞「呀咧呀咧」，兩人在歌曲中模仿日本執事，洗腦的歌詞、旋律，再加上魔性的舞蹈，讓這首歌迅速竄紅。

在「呀咧呀咧」近一週的網路探索概念中，也可以看見「晚安大小姐」、「ASMRZ」、「大小姐」、「잘자요아가씨」（晚安大小姐）等和歌曲相關的字詞。除了「呀咧呀咧」、「呀勒呀勒」、「牙勒牙勒」、「牙咧牙咧」、「やれやれ」等洗腦歌詞外，其餘歌詞如「又在玩手機嗎」、「最後の警告です」（最後的警告）等等，也登上探索概念。

「呀咧呀咧」是什麼意思？2021年就曾因「肥宅體」成流行語

因為〈晚安大小姐〉爆紅的「呀咧呀咧」，其實是日文用語「やれやれ」（yare yare）的直接音譯，在日文中「呀咧呀咧」為感嘆詞，意思類似中文裡的「哎呀哎呀」，最初用在歷經一番辛苦終於脫離苦海的情境，像是「呀咧呀咧，終於結束了」、「呀咧呀咧，鬆一口氣了」等等，在困擾、傻眼、失望等情境中都可以使用，也有人會用在高興、感動的時候，例如「呀咧呀咧，真了不起」，此外，「呀咧呀咧」還有「真是的」、「真拿你沒輒 」的意思。

其實「呀咧呀咧」一詞也曾在2021年爆紅，當時一名女性網友貼出和一名男性網友的對話截圖，男方無視女方的心情頻頻傳訊騷擾，並且大量使用大家刻板印象中的「宅宅句式」，像是「www」，或是在對話後括號附上動作示意如「你看動漫嗎ww（燦笑」、「有男朋友嗎（茶」，此外還會使用大量日文感嘆詞、發語詞，諸如「嘛」（まあ）、「呀咧呀咧」（やれやれ）、「欸都」（えっと）等等。

該名網友甚至自稱長得像人氣動漫《冰菓》中的主角「折木奉太郎」，因此遭到許多人的嘲諷，模仿其說話風格的「肥宅體」也流行一時，許多人都會在對話中刻意加入「www」、「呀咧呀咧」、「（茶」、「（歪頭」、「（燦笑」等等，甚至還出現「肥宅對話產生器」。若將《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統的分析時間拉長到近三年，也可以看見在「呀咧呀咧」的探索概念中，除了近期爆紅的「晚安大小姐」外，還有「推眼鏡」、「Wwww」、「燦笑摸頭」、「肥宅對話產生器」等等。

分析說明

分析區間：

本文分析時間範圍為2024年05月13日至2024年05月19日、2021年05月21日至2024年05月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具

資料蒐集範圍：

每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『呀咧呀咧』相關文本進行分析，調查「網路聲量」

(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：

透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：

將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。