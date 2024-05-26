第77屆坎城影展在26日凌晨落幕，贏家名單揭曉，最大獎金棕櫚獎由美國導演西恩貝克的新作《Anora》拿下，評審團大獎則由印度女導演帕亞爾卡帕迪亞執導的首部劇情片《你是我眼中的那道光》奪得。而目前剛從伊朗出逃的導演穆罕默德拉素羅夫則拿下本屆的評審團特別獎殊榮。

本屆評審團主席由執導《芭比Barbie》的美國導演葛莉塔潔薇擔任，她也在這屆展現了非常有個性的創新選擇，包含將特別獎頒給導演穆罕默德拉素羅夫，希望外界更重視電影人在創作上所面臨的政治困境。

卡洛斯索非亞賈斯康（左）代表領最佳女演員獎，本屆一共有4位；右為去年影帝役所廣司。（摘自坎城影展官方臉書）

拿下金棕櫚獎的西恩貝克，是暌違13年再度獲得該獎項的美國導演，該作也是西恩第3部在坎城首映的作品。《Anora》在首映後獲得不俗的評價，呼聲極高，拿下最大獎並不意外。導演西恩獎此獎項獻給「所有的性工作者」，與電影角色相互呼應。他表示「獻給所有在過去、現在、未來努力工作的性工作者。」

本屆也打破慣例，將2獎項頒給導演賈克歐迪亞的《Emilia Perez》，其拿下評審團獎、最佳女演員獎。值得注意的是，本次由同一部片4位女演員拿下最佳女演員，其中包含積極轉型成演員的流行歌手席琳娜，此獎無疑證明了她當演員的實力。

評審團成員之一的莉莉葛萊史東先前曾表示：「該片呈現了女性在互相協助時的和諧情誼」，充分解釋了評審團的考量。而阿根廷的跨性別演員卡洛斯索非亞賈司康，更是坎城影展歷史以來第一位獲獎的跨性別演員。

此外，最佳男演員獎由演員傑西普萊蒙以作品《憐憫的種類》拿下，他的愛妻克絲汀鄧斯特在13年前也以電影 《驚悚末日》當上坎城影后，今年又以《帝國浩劫：美國內戰》在觀眾心中留下深刻印象，夫妻檔皆是坎城贏家。

印度女導演帕亞爾卡帕迪亞首部劇情片《你是我眼中的那道光》拿下評審團大獎。該片是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，首戰坎城就傳出捷報。導演帕亞爾卡帕迪亞2021 年曾以《我們一無所知的夜晚》入選坎城，並獲頒當年的最佳紀錄片「金眼睛獎」。

華語影壇在今年坎城也有亮眼表現，導演曾威量執導、春風主演的作品《白衣蒼狗》榮獲金攝影獎特別表揚；華裔導演曾佩裕執導，李康生、吳可熙聯合主演的《藍色太陽宮》則獲得影評人週單元第二大獎評審團獎殊榮；而彭于晏主演、大陸導演管虎執導的作品《狗陣》更是拿下一種注目單元的最大獎。

------------得獎名單--------------

【金棕櫚獎】《Anora》西恩貝克

【評審團大獎】《你是我眼中的那道光》帕亞爾卡帕迪亞

【最佳導演】《Grand Tour》米格爾戈麥斯

【最佳女演員】卡洛斯索非亞賈斯康、亞德蓮娜帕茲、席琳娜戈梅茲、柔伊莎達娜（《Emilia Perez》）

【最佳男演員】傑西普萊蒙（《憐憫的種類》）

【評審團特別獎】《The Seed of the Sacred Fig》穆罕默德拉素羅夫

【評審團獎】《Emilia Perez》賈克歐迪亞

【最佳劇本】《The Substance》柯洛里法吉特