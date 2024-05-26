小朋友也需用洗面乳洗臉！台灣兒童與青少年皮膚醫學會做出最新建議，兒童在國小一年級時，就可以用洗面乳局部洗臉，國一或長出粉刺時，就應全臉使用洗面乳。皮膚科醫師表示，在空氣髒汙惡化、青春期提早報到下，越來越多小一、小二孩子鼻子已經長滿粉刺，若不清洗乾淨，未來容易留下痘疤，變滿臉「豆花」。

很多孩子習慣只用清水洗臉，有的甚至就不洗臉，台灣兒童與青少年皮膚醫學會去年做出最新建議：國小一年級開始，比較容易出油的T字部位，也就是額頭與鼻子，可以使用溫和的洗面乳洗臉，其餘位置使用清水清洗即可。

國中一年級或開始長痘痘粉刺後，則全臉使用溫和或功能性洗面乳洗臉。

皮膚科診所醫師周宛儀表示，主要是現今空氣汙染嚴重，空氣中有太多懸浮微粒，小學後容易出油的T字部位就可能會開始長痘痘粉刺，加上學校活動量變大，臉上的油垢、汗水加上空氣汙染，若不清潔乾淨，毛孔容易堵塞而形成痘痘和粉刺，長大後也易因此留下痘疤。

至於洗臉後要不要保濕？周宛儀表示，可以擦乾就好，尤其痘痘是出油肌，不一定要擦乳液，在較乾燥的位置，可以局部擦清爽的乳液即可。洗面乳的選擇也以溫和為主，避免酵素、去角質或是功能性太強的洗面乳，避免過度刺激。

周宛儀表示，過去大家都以為正值青春期才有長青春痘的問題，但是門診越來越多國小一、二年級就開始長痘痘、粉刺，原因和現代孩子青春期提早有關，根據研究，「每10年，女孩胸部發育的年紀會提早3個月」，也就是說每個世代青春期都會越來越早，加上西化飲食如奶製品、含糖飲料、漢堡、薯條、餅乾、蛋糕，都與痘痘、粉刺的生成有關。

她也提醒，1到6歲大的孩童出現痘痘粉刺，需注意是否有性早熟或多囊性卵巢症候群等，懷疑性早熟的兒童，可做手腕的X光來確認骨齡是否有超前的問題，並盡早轉診至兒童內分泌科醫師，進一步評估。