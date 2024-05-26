亞東醫院小兒部過敏免疫風濕科醫師陳秀春表示，異位性皮膚炎又稱為濕疹和異位性濕疹，通常與過敏反應有關。約50％的嬰幼兒在出生後第一年患有異位性皮膚炎，約80％的異位性皮膚炎發生在幼兒5歲以前，特別常見於2歲以前的兒童，尤其是3～6個月的嬰幼兒。

陳秀春說，這些孩子進入小學後會面臨許多同儕相處問題，如有一位8歲女童，夏天不敢穿短袖或短褲，也不敢游泳；還有12歲青少女因焦慮採取極端措施，將自己的頭髮拔光。除了皮膚外觀造成自信不足之外，還會面臨夜間搔癢、睡眠品質低落，長期下來將影響身心健康及生長發育。

在日常生活中，家長如何協助處理孩子的異位性皮膚炎非常重要，陳秀春指出，第一步就是清潔和保濕，3個月以上的嬰幼兒就應開始使用清潔劑洗澡，可選用標示無香精、無防腐劑、無刺激性化學成分「敏感肌膚專用」用品，每天泡澡或淋浴，水溫不超過40度，洗完後，用溫柔輕拍的方式擦乾身體，不要完全擦乾。

室內溫度調節盡量控制在22～24℃，相對濕度保持50～60％，避免穿會刺激皮膚的衣物，如毛衣、緊身衣物、發熱衣、刷毛高領、動物纖維製品等，建議可以選擇棉質吸汗透氣性好的天然纖維布料，最重要的仍是規則用藥及定期返診追蹤。

台灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠也表示，國內異位性皮膚炎患者以兒童和青少年為大宗，特別是正值青春期的患者，越早接受正規精準治療，越有益於成長發育，避免引起長期身心壓力，尤其亞洲人種有多種免疫細胞與細胞激素作用影響，目前已有進階的口服免疫調節劑，有助穩定控制病程。