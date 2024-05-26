林口長庚醫院護理師柳素真臨床服務達44年，擔任產科專科護理師則有32年之久，有感於早年似是而非的哺乳資訊，令新手媽媽哺餵母乳躊躇不前，她在1995年接觸國際母乳會台灣總會後，以推廣母乳正確觀念為使命，將國外母乳正確觀念、母乳媽媽經驗分享給產婦，至今已指導過數千位產婦正確哺餵，被稱為「母乳神來之手」。

「我的父親是藥師，童年時我的家家酒，總是要鄰居小孩大家來排隊打針跟發藥」。柳素真長大後，如願成為了護理師，並在20幾年前，開啟了她母乳哺餵推廣之路。

經統整多年乳腺炎案例，柳素真完成了乳腺炎媽媽的哺乳經驗研究，也帶領母乳支持團體，協助處理各式哺乳問題，並與志工媽媽幫助了逾300個家庭。此外，她也推廣母乳哺餵至各大醫療院所及產後機構，提供醫護人員、家屬哺乳的專業協助。

柳素真說，母乳哺餵有很多錯誤的教法、觀念，令媽媽們餵得很辛苦，包括不對的親餵姿勢、處理脹奶方式，甚至是老一輩的錯誤觀念等，許多哺乳受挫的婦女跟她說，「不要再告訴我們母乳的好，要讓我們知道如何不做錯」！

有感母乳問題在產前教育不夠普及，柳素真自2006年起，著手經營母乳公益網站，在奇摩創設母乳哺餵社群交流平台「柳樹第一個部落格」；2010年則創立「臉書--母乳娃娃考考妳」社團，與產後哺乳家庭互動，解答母乳及育嬰問題，族群遍及台灣與海外華人。2011年架設部落格文章區、照片影片區，幫助無數家庭。2020年更成立line母乳群組「母乳春天小站」，提供住院中產後婦女互動平台，給予新手媽媽精神上的支持鼓勵。

林口長庚醫院表示，柳素真推廣母乳哺餵成效卓著，2014年及2022年分別榮獲院方頒發「優良服務人員」殊榮，亦讓長庚團隊獲得桃園市政府2022年、2023年友善哺育醫療院所獎勵第1名的肯定。近期柳素真更獲頒2024年台灣傑出護理人員服務奉獻獎，實至名歸，她期許自己，未來能秉持初衷，繼續帶領熱心的志工媽媽們推廣母乳哺育志業，傳承母乳哺餵的護理專業知能。