台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友表示，慢性腎病是台灣的國病，通常會聯想到高血壓、糖尿病引起，但若與美國相比，台灣的高血壓、糖尿病盛行率並非特別高，腎臟病發生率卻遠高於其他國家，是否有其他因素導致，值得關注。

非高血壓、糖尿病造成「非傳統原因慢性腎臟病」，最早在中南美洲的蔗農身上發現。楊孝友說，因氣候潮濕高熱，造成許多採收甘蔗的農民年紀很輕就罹患慢性腎臟病，這項發現受到國際重視，並針對農民的熱危害提出改善計畫。

台大公衛團隊使用了2005年到2014年彰化縣社區整合篩檢計畫的資料，研究對象包括15到60歲的農民和非農業人口，結果發現，農民的非傳統原因慢性腎臟病危險性比一般民眾高出5成，且有5分之1的農民有慢性脫水現象。

楊孝友指出，氣候變遷對健康的影響因人而異，戶外工作者、老年人、肥胖、有高血壓或糖尿病等慢性病患是高危險群，原因在於身體對熱調節能力下降、核心體溫上升較快。懷孕女性因生理變化，身體熱調節能力下降，台大公衛團隊也發現，懷孕第3孕期（7至9個月）時，暴露在極端高溫下，會增加死產風險。

楊孝友提醒，民眾在即將到來的夏季須注意預防熱危害，避免在大太陽下過久，並且多補充水分，營建工人、農民等高危險族群應定期腎臟檢查。雇主對於未曾於高氣溫環境下作業的新進勞工，第1天在大太陽下工作時間不要過長，可用1周的時間逐步調整熱暴露時間，提供勞工生理熱適應。