子宮頸癌是女性癌症發生率第11名、死亡率第8名的癌症，包括梅艷芳、傅娟等名人，都為子宮頸癌所苦。政府1995年起推動子宮頸抹片篩檢，成功將標準化發生率、死亡率降低7成，而罹患子宮頸癌者的年齡分布，仍以高齡者發生率較高，但2022年子宮頸抹片篩檢率，35～54歲女性都達5成以上，70歲以上則只有22.6％。國健署提醒民眾，子宮頸癌的潛伏期可達10～20年之久，即便是年紀大、無性行為或已停經者，仍應定期接受抹片檢查，及早發現病變、及早介入。

女性多是家中主要照顧者，忙於照顧家人生活，卻往往忽略了自己的健康。子宮頸癌大部分是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所致，感染HPV後，多數人會自行痊癒，但少部分持續感染者會引起細胞的惡性病變，再由癌前病變進展為子宮頸癌。

HPV感染至發生子宮頸癌，往往需10～20年，甚至更長。子宮頸癌早期無明顯症狀，不容易察覺，據衛福部統計，2022年國內就有608人死於子宮頸癌，是女性癌症中第8大殺手。

子宮頸抹片篩檢，提供30歲以上女性每年1次檢查，多年努力之下，子宮頸癌標準化發生率從每10萬人25.2人降至每10萬人7.0人，標準化死亡率則從每10萬人11人死亡降至每10萬人2.7人，都下降7成左右。

然而，子宮頸癌發生率卻隨年齡上升，2021年30歲以上女性發生年齡分布中，40歲以下低於1成，75歲以下低於2成，85歲以上則高達33.6％。而2022年子宮頸抹片篩檢率統計則顯示，25～54歲的篩檢率高達5成以上，70歲以上則只有22.6％，明顯偏低。

國健署提醒民眾，6年以上未做過子宮頸癌篩檢者，罹患子宮頸癌的風險是3年內曾做過子宮頸癌篩檢者的3倍。若能在0+1期就發現、介入治療，5年存活率可高達9成以上，但若等到第4期，5年存活率則僅剩2成。國健署呼籲30歲以上的女性，應定期接受抹片檢查。