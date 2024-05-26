President Biden Delivers Commencement Address At West Point(16分07開始)

中國大陸在賴清德總統上任發表520演說後發動環台軍演。美國總統拜登今天在西點軍校畢業典禮致詞時，重申將堅定維護台海和平穩定。拜登說：「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。

美國是否會出兵馳援台灣一直是外界關心的議題。根據中央社，這是拜登上任以來，至少第4次公開作出類似表態。前美軍印太司令哈里斯表示，拜登4度表明會在北京動武時出兵保衛台灣，幕僚事後再怎麼澄清都「無法歸零」。美國前總統歐巴馬時期的國安會中國事務主任何瑞恩分析：「若美國總統將某件事重複說了4次，通常表示他們是認真的。」

美國國務院今天也再度針對環台軍演表示高度關切。國務院發言人米勒指出，美國高度關切解放軍在台海及台灣周邊地區舉行聯合軍演，正密切監控陸方的行動，「我們強烈敦促北京保持克制。以正常、例行及民主的政府交接作為軍事挑釁的藉口，可能導致局勢升級，並侵蝕數十年來維持台海和平穩定的長期規範，而這對區域及全球安全與繁榮至關重要，也是國際社會關切的議題」。