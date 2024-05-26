中美情勢緊張，外界也紛紛猜測美國第五代F-22隱形戰機與中國大陸殲-20這兩款頂尖戰機的對抗結果。退役少將栗正傑認為，解放軍發展出一群可以抓到F-22的雷達，加上殲-20是團體作戰對抗單獨的F-22，所以F-22不會是殲-20的對手。

栗正傑25日在中天《前進戰略高地》節目中表示，現在作戰不會只是兩架戰機在空中相遇，後面會是一個團隊。以現在來講，F-22跟殲-20若在空中相遇，F-22絕對不是對手。

栗正傑指出，因為現在解放軍有一個可以抓到F-22的新型科技。隱形戰機是靠兩個東西來隱形︰第一個是利用飛機設計的角度，將雷達波反射到別的角度，不會反射到你的雷達上；第二個是利用塗料，吸收你的雷達波，讓你的雷達波沒有辦法再反射回去。

栗正傑接著點出，當雷達波打到飛機上，射出雷達波的雷達沒有收到反射波，可是另外一個雷達收到了，其他的雷達也收到了。而將這些收到反射波的雷達數據蒐集在一起，用電腦就能很快計算出來，用前方交會法、後方交會法等方式定位，再利用空中預警系統傳給殲-20，告訴它F-22的位置。

栗正傑更表示，F-22還在使用舊型雷達，反射波不大，F-22還有一個最大缺點，就是已經不再生產了，總共生產170架，後續維修是一個很大的困難，已經慢慢淘汰。殲-20剛好相反，像旭日東昇，而且殲-20打的是群體戰，一個團體作戰對抗單獨的F-22，殲-20很明顯勝率比較高。