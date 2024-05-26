父母離異對孩子的打擊有多大？一名兒子在網路控訴，父母離異後各自再婚，自己被丟給阿公阿嬤顧，如今好不容易考上想要的學校，但老人家年紀大了，無法負擔學費，讓他忍不住哭喊好討厭爸媽「養不起我就別生我」。

男孩在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，爸媽不能選擇孩子，孩子也不能選擇爸媽，如果你們養不起我，當初就不應該生下我。原PO說，爸媽在他小時候就離婚，撫養權歸爸爸，爸爸再婚後雖然沒生孩子，但整天泡在外面跟「阿姨」一起生活，整年只回家大概5天；至於媽媽同樣也再婚，生了一個孩子。

原PO說，爸媽都對他不聞不問，只有阿公阿嬤照顧他，就算到了過年，爸媽也從未現身，他曾經傳LINE給爸爸，對方卻冷回「有空就回去，需要什麼傳個訊息跟我說」，卻始終不讀不回；打電話給媽媽，雖然對方開了視訊，但只簡單聊一下就說要照顧小孩很忙，有空再去阿嬤家找他，卻始終沒出現過，全靠阿公阿嬤養他，如今15歲準備上高中，但阿公阿嬤年事已高，無力負擔他的學費，就算申報低收入戶還是需要一筆金額，去打工年紀又不足，「我好討厭我的爸媽真的很討厭」。

不少網友紛紛安慰、提出意見：「先休息1年，年齡到了半工半讀吧」、「有沒有考慮讀夜間部，隔年再去打工呢」、「這種時候建議找里長幫忙」、「跟學校好好說明家裡情況，一般學校會通融」、「申請低收入戶外，要記得辦就學貸款」、「如果這麼困難，其實可以考慮去念軍校，有一定保障」、「加油吧，你是好孩子，熬過以後就是個強者了」。