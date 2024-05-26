日本料理店的明星食材「海膽」鹹中帶甜，香氣濃郁，令人食指大動，中醫師王大元指，海膽能幫助修復肌肉、抗發炎、強化免疫系統、降低膽固醇，且能促進性致勃勃，好處多多，不過，因屬性偏寒，脾胃虛寒、孕婦、幼兒、免疫力下降或容易水腫的人不太適合食用。

王大元在臉書「元氣中醫師王大元」PO文指出，海膽有很多種吃法，像是海膽手卷、軍艦壽司、海膽天婦羅或海膽丼飯，都非常美味，海膽可食用的部分為生殖腺，包括雄性精囊和雌性卵巢，又稱為「海膽黃」和「海膽膏」。

王大元指，海膽含有豐富的蛋白質和健康的不飽和脂肪，可以幫助修復肌肉，抗發炎、強化免疫系統、降低膽固醇，同時有「助性」功用，以中醫來說，「海膽黃」其生長於陰寒的海水之中，其性味屬於偏寒涼，因此脾胃虛寒、孕婦、幼兒、免疫力下降或容易水腫的人不太適合食用。

除了可食用的生殖腺外，王大元指，海膽的外殼性平味鹹，有軟堅散結、化痰消腫的作用，可治積痰不化等問題。

營養師高敏敏曾在臉書粉專PO文介紹海膽的營養價值，以100克的海膽來說，熱量120卡、蛋白質16克、脂肪僅4.8克（單元不飽和脂肪0.77克／多元不飽和脂肪1.02克）、膽固醇290毫克、葉酸360微克。