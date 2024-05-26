張姓女子不滿林姓前夫，在他們離婚之前，明知她手機、LINE皆有上鎖，未經同意下窺探、翻拍、錄影手機中非公開對話，時間還長達近7個月，平均每3天就偷拍一次，共有1455張，張女認為被長期頻繁侵害隱私，以及侵犯個人秘密通訊自由，憤而提告林男求償240萬元。

法院審理，林男辯稱，是張女告知他手機及LINE密碼，並同意查看手機內容，他並未侵害隱私權。而且，他發現張女在2019年11月某日，與蔡男前往汽車旅館通姦，因此便向張女提告，當時張女也承諾不會再與蔡男連絡。

林男表示，張女指稱所有對話內容，主要是熟稔好友間的招呼、問候、關心、聞聊、情緒抒發或意見表達，因此他查看的內容，對張女隱私權影響有限。

林男還說，他翻拍張女與蔡男的LINE對話紀錄，是要作為起訴求償及離婚的證據，而且他並未散布，這是他維護法律上的權利所必要，合乎手段與法益保障間的必要性及狹義比例性，不構成刑法第315條之1第2款，無故以拍照竊錄他人非公開活動罪之構成要件，不成立侵害隱私權的侵權行為。

法官考量，張女與蔡男間侵害林男配偶權的互動內容，仍有隱私及秘密的合理期待，尚難認張女願將手機密碼告知並讓林男查看，以供作訴訟用途，林男尚不能以此作為侵害張女隱私權法律上的正當理由。

法官審酌，林男翻拍的內容，已侵害張女隱私權，與張女所受精神上痛苦有相當因果關係，林男應負侵權行為損害賠償責任。日前依法判決，林男翻拍內容非以強暴、脅迫方式取得，認張女得請求精神慰撫金應以15萬元為適當。可上訴。