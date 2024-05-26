立法院院會24日第三度審理國會改革法案，場內民進黨持續抗議，場外則有大批群眾聚集；名嘴「歷史哥」李易修直言，藍白再不辦群眾大會，真的會被綠用民粹玩死。

立法院國會改革風波持續延燒，24日青島東路再度湧入大批人潮抗議修法，主辦單位宣布現場超過10萬人。對此，李易修昨（25）日在臉書直言，藍白再不辦群眾大會，真的會被綠用民粹玩死。李易修認為，只要打出「國會正常化、民主正常化、國家正常化」、「少數服從多數、拒絕民粹綁架」或「反黑箱、反擴權、反民粹」等簡單明瞭的口號即可。

李易修建議，若辦群眾大會不要辦在青島東路，而是挑一個周六傍晚辦在自由廣場，展現理性訴求，讓非民粹群眾不被綁架，有一個民主發表的空間，讓辛苦守住立法院的立委們，能夠好好跟支持者溝通論述，也能彼此加油打氣。

針對立法院外聚集數萬民眾抗議反黑箱，呼籲藍白退回法案，重啟協商一事，總統賴清德25日凌晨發文表示，他認為立法院的議事運作，應該遵守程序正義，立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以被充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論。賴清德強調，相信國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯，「公民理性發聲，青年展現力量，這就是台灣的民主價值。國會應該重視這些聲音」。