「電視怎麼又打不開了？」面對爸爸的詢問，李小姐真的覺得好崩潰，明明教過幾十次，爸爸就是學不會操作遙控器，還有已經千叮嚀萬囑咐，不要亂買股票，爸爸卻總是永遠在「買高賣低」，退休老本都快賠光了，對此，醫師表示，這有可能不是「3C白痴」，或是一般投資失策，而是早期失智症的表現。

高雄市立大同醫院副院長、神經內科教授楊淵韓表示，有研究顯示，國內65歲以上老人，約每12人有1位失智者，80歲以上，則每5位就有1名失智者，失智不是正常老化，是一種認知功能退化的疾病，各種疾病，都是早期治療效果較好，失智症也不例外。

楊淵韓表示，以下為AD-8極早期失智症篩檢量表。共有8題選項，若是做不到，代表得1分，如果得分大於等於2分，有可能是有早期失智症情況，建議就醫接受神經內科醫師進一步評估。

■判斷力上的困難：與以往相較，有「判斷力」的改變，例如對不熟的朋友卻送昂貴的禮物，容易被詐騙，或是明顯錯誤的投資等。

■對活動和嗜好的興降低：與以往相較，對以前喜歡從事的活動失去興趣；例如以前很喜歡去活動中心，找人聊天做伸展操，現在卻不願意去。

■重複相同問題、故事和陳述：重複問同樣的問題，或重複說過去的事。

■學習使用工具、設備或小器具上有困難：與以往相較，對於小型器具的使用能力降低，例如不會使用遙控器開電視，常打錯電話。

■忘記正確的月份和年份：記憶力減退，說錯自己的年齡，或忘記正確的年月。

■處理複雜的財務有困難：例如以往都是負責繳納家中水電費、信用卡費、所得稅申報，現在卻常發生沒繳費，或多繳少繳情況，與以往有改變。

■記住約會時間有困難：例如常常忘記約會。

■有持續的思考和記憶方面的問題：在過去半年或一年有持續性思考或記憶力障礙，例如每天或多或少，都有記不得、想不起來的事。