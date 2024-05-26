大陸23日無預警宣布展開為期兩天的「聯合利劍-2024A」環台軍演，引發全台關注，對此，國民黨前立委蔡正元指出，這次軍演並非是對台軍事行動「全版本」演習，而是抓出的重點，進行局部演習，他並認為，從這次軍演可看出，共軍若真的對台發動軍事行動，將會有3大優勢，分別是：時間、數量和火力優勢。

共軍23日展開「聯合利劍－2024A」圍台軍演，範圍包括台灣本島北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引周邊。大陸東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，這次演習重點演練聯合海空戰備警巡、聯合奪取戰場綜合控制權、聯合精打要害目標等科目，艦機抵近台灣周邊戰巡，島鏈內外一體聯動，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

蔡正元昨（25）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，「聯合利劍-2024A」並非是對台軍事行動「全版本」演習，而是抓出的重點，進行局部演習。他指出，總統賴清德的演講在20日中午結束，共軍23日早上宣布開始軍演，也就是說，這中間就是他們的準備時間。

蔡正元接著說，從這次演習可看出，共軍若真的要對台發動軍事行動，會有3大優勢，首先是時間優勢，因為共軍在這麼短時間內就可以集結大量軍機、艦，並動員陸軍和火箭軍部隊，就代表他們有時間上的優勢。再來，是數量上的優勢，蔡正元指出，共軍僅是在這次演習，就派出如此多的軍機、艦，若真的要進攻，會有好幾倍於國軍的優勢。

最後，是火力上的優勢，蔡正元提到，共軍戰機、飛彈、遠程火箭炮的數量比國軍多，若共軍和這次演習一樣，在7點45分宣布開始進攻，國軍的雷達、防空基地可能已在稍早被轟炸過一輪了，「要不然飛機怎麼可能在7點45分飛過來搶制空權？」