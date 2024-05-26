生活習慣可能對健康帶來負面影響，毒理學專家招名威點名生活7大壞習慣，包括食物發霉切掉就好、冰箱塞太滿、紅豆等五穀雜糧放冰箱、清洗蔬果沒用流動清水、大火爆香、做菜沒開抽油煙機及過度防曬或日照等。

招名威於臉書以食物發霉為例表示，食物一旦發霉就要丟棄，不能只是切除長黴的部位，因看起來沒有發黴的地方，也可能被黴菌污染，同時注意不要把所有食物放進冰箱，他強調冰箱不是食物的防腐劑，不要有進無出，冰箱也不宜塞太多東西，若空間密不通風，空氣無法流通，很難確保冷度，不僅會產生異味，還易孳生細菌；開封後來不及吃完的綠豆、紅豆等五穀雜糧，放進密封罐，在室內陰涼乾燥處就好，不需要放進冰箱。

購買蔬果部分，招名威說，最好選購當季、有機的食材，洗菜去除蔬果上的泥土雜質後，最好讓蔬果在小水流下沖洗至少5分鐘，或加點小蘇打浸泡沖洗，才能確保去除農藥。

招名威說，很多人炒菜時為增添香氣，習慣大火爆香，但這種烹調方式易產生油煙，建議開火熱鍋後把青菜放下去，倒入少許清水，接著把鍋蓋蓋上，等蔬菜半熟再添油拌炒，可大幅減少油煙，是比較健康的作法，過程中最好養成開火就開啟抽油煙機的習慣。

此外招名威也提醒，現代人待在戶外的機會和時間相對少，應找機會接觸陽光，只要不是長時間在豔陽下直射都沒關係，有陽光可出門曬太陽，曝曬時間以一天不超過15分鐘，就不至於對身體造成傷害。