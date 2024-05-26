明天變天！氣象專家吳德榮表示，明天起局部地區有雷雨，周二鋒面南下，全台有陣雨或雷雨，可能伴隨劇烈天氣，周三至周五鋒面滯留巴士海峽，全台仍有雷雨機率，周六鋒面向北調整，全台有雨及小範圍強對流的發展。颱風方面，今年首颱「艾維尼」位於菲律賓東方，最快今天生成，接近呂宋島再向東北大迴轉北上遠離，不會侵台。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日各地偏熱、天氣略好轉；滯留鋒減弱後殘存雲系的影響，仍有局部地區少量飄雨的機率，午後部分山區降雨較明顯，今天北部氣溫北部23～32度，中部24～35度，南部23～37度，東部23～34度。明（27日）水氣增多、仍偏熱，大氣趨不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨範圍擴大，應防較大雨勢。

吳德榮表示，周二（28日）另一鋒面南下，各地轉有陣雨或雷雨天氣，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間大雨等。周三至周五（29～31日）鋒面滯留在巴士海峽，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，大氣不穩定，午後常有較大雨勢。周六（1日）鋒面向北調整，水氣增多，各地有局部陣雨或雷雨，應注意「小範圍強對流」的發展。

颱風部分，吳德榮表示，中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「艾維尼」最快今、明兩天形成，日本（JMA）為今日14時，而美軍聯合颱風警報中心（JTWC）則已在昨晚（25日20時）生成，各國皆不同。各國預測行徑與最新歐洲系集模式模擬類似，逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。