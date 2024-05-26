美國「饒舌女帝」妮琪米娜（Nicki Minaj）在樂壇稱霸超過十年，加上作風大膽直率，深受一票歌迷喜愛。不過26日她準備離開荷蘭前往英國時，因為涉嫌持有大麻被逮，在阿姆斯特丹機場史基普（Schiphol Airport）一度遭到拘留，最後被處以罰款並獲釋。

妮琪米娜在社群媒體X發布一支短片，只見機場人員表示在她的行李中疑似發現大麻，立即要求搜查所有行李。後續貼文中妮琪米娜又說，「現在他們說發現了大麻，另一群人要來這裡測量大麻菸的重量。」雖然貼身保鑣坦承大麻是自己所擁有，不過機場人員仍在未經同意下，直接拿走行李搜查，甚至要求刪除在社群平台發布的相關貼文，此舉讓妮琪米娜相當不滿，認為對方不僅阻止她演出，更聲稱這一切行為都是不合法。

荷蘭當局則證實有名41歲美籍女子持有大麻遭拘留，指出此類物品是遭該國法律嚴禁帶出境的違禁品，如今遭罰款後已經獲釋，不過並未證實該名女子就是妮琪米娜。

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down. — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) May 25, 2024

不過妮琪米娜原先前往英國，就是為了在曼徹斯特的全球巡迴演唱會。但當天晚上歌迷都已經進場多時，主辦單位卻到最後一刻才宣布取消，讓粉絲們相當錯愕，場內一度響起噓聲。

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