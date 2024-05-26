美國女星布莉琪門德勒（Bridgit Mendler）過去主演迪士尼影集《我愛夏莉》一炮而紅，之後在《少年魔法師》、《鼠來寶2》的表現也獲得肯定，甚至推出多首熱門單曲，紅遍歌唱界和演藝界。不過淡出多年的她，近日卻在社群媒體宣布，自己創立了一個太空科技新創公司。

根據外媒報導，布莉琪門德勒從2013年後就大量減少演藝圈活動，因為2013年至2016年她先在南加州大學（University of Southern California）取得人類學學位，接著在麻省理工學院取得碩士位，2021年她更是一邊繼續在麻省理工學院的媒體實驗室讀博士，一邊又在哈佛大學攻讀法學博士。

LAW GRADUATE BRIDGIT MENDLER QUEEN pic.twitter.com/FFkSdKTTMZ — Matt 💫 (@MatthewFussen) May 23, 2024

如今她在X平台上寫到，自己和老公格里芬克萊弗利（Griffin Cleverly）成立了名為「Northwood Space」的太空通訊公司，並由她擔任CEO，老公則為CTO（首席技術長）。該公司以「在地球和太空之間建立一條數據高速公路」為目標，於設立地面衛星站，幫助發送與接收太空數據。

除了成立了新公司，布莉琪門德勒也領養了一名4歲小男孩，成為媽媽。在哈佛的畢業典禮，更帶著兒子一起上台。超強經歷，讓網友看了相當佩服，紛紛讚嘆「她的前途，比我房間的燈泡還亮」、「轉型最成功女星」、「學霸女星」、「My queen」、「喜歡她唱的《someday》」。