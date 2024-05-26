Haliburton is out for Game 3 and will be reassessed ahead of Game 4 on Monday — but his availability for that game also remains in serious question, sources tell ESPN. Pacers will err on side of caution with their franchise star. https://t.co/cZgdtjhCG6 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 25, 2024

如果溜馬明星主控哈利伯頓的左腿筋傷勢繼續沒有改善跡象，溜馬接下來的東區冠軍賽之路只會越來越難走！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基26日爆料，哈利伯頓確定將因腿傷缺席今天東區冠軍賽G3，甚至接下來28日的G4也將出賽存疑，可能要等G4賽前評估才可確認能否上場。

哈利伯頓是在東區冠軍賽G2第三節不小心弄傷自己左腿，隨後直接退出比賽，如今少了例行賽場均20.1分，且傳出聯盟最多10.9助攻，入選年度第三隊的哈利伯頓，接下來溜馬戰情將很不樂觀，本季只要哈利伯頓在場上，溜馬場上正負值是正59，假如他不在場上則是負35。

「哈利伯頓當然很想上場比賽，」溜馬總教練卡萊爾在G3賽前表示，「他渴望能夠上場打球，但今晚能否上場，先前就已經不是他自己所能決定的，他今晚出賽並非一個選項，他感覺好多了，但我們還是要等到28日當天再來觀察他的恢復情況。」

至於塞爾提克方面，原本因為感冒被列出賽存疑的主控哈勒戴，如今確定應該可以照常出賽，不過替補中鋒柯納(手腕)、先發中鋒波爾金吉斯(大腿)兩人仍然維持無法出賽。