住在南高雄的林姓男子於日前因癌末病死家中，其哥哥找到人時已是一具冰冷的遺體。由於林男家境不好，家屬無能力處理後事，高雄的善心殯葬業者陳紀孝獲悉，二話不說，立即發揮大愛，全力免費協助料理後事，令家屬十分感動。

58歲林男患有癌症多年，身體健康狀況不佳，因林男年輕時疏於照顧家庭，致使與妻子離婚，一對子女全由前妻照顧。林男年老想回頭，但前妻及子女已跟他沒交集，孩子更認為林男從沒擔起做父親的責任，因而也不理會林男。

上周林男找上妻兒，在家休養等待回診，妻兒把房子讓出給林男一人獨住，不料林男疑似因為癌末病情惡化病死家中。林男的哥哥於5月22日連絡不上人，隔天向弟媳拿鑰匙進屋，驚見林男已身亡，哥哥告訴弟媳一家人並向當地里長通報，里長了解林男家境並不好後，一通電話找上殯葬業者陳紀孝幫忙。

陳紀孝接到消息後立即答應幫忙送終協助亡者走完人生最後一程，他還告訴家屬：「我來處理就好，不用擔心！」令里長及家屬都很感動。

協助過程中，林男子女一度希望2天就火化解決好喪事置辦，但陳紀孝聽後耐心向其子女解釋，殯葬有一定程序及流程要走，他會依程序做到最完美；並且也向其子女說，天下無不是的父母，如今這父親已經走了，過去的種種請放下，不管父親在天上或那裡，相信他一定是愛子女的。其子女這才坦然接受，決定依程序走完殯葬流程。