PGA主席莫納罕哀悼莫瑞（美聯社）

美國30歲高球選手莫瑞（Grayson Murray）驚傳去世，他PGA生涯累積7冠，最近一次在今年1月的夏威夷索尼公開賽摘冠，他在目前進行中的嘉信挑戰賽次輪因為身體不適退出。PGA主席莫納罕（Jay Monahan）聲明：「我們得知莫瑞在今晨去世的消息（美國時間5月25日），我們非常悲痛，向他的父母致上最深切的哀悼。他們請我們繼續打完比賽，這是莫瑞最後的願望，我們會尊重他。」

莫瑞2017年23歲時摘下首冠，被視為後起之秀，但他接著經歷連續6年無冠的低潮。莫瑞公開談論過他與焦慮、憂鬱的個人戰爭，以及如何對抗酒精成癮，「我成為不一樣的男人了，若不是我8個月前戒除酒癮（去年），我沒辦法達到今天的狀態。」莫瑞在2022年10月遭遇嚴重車禍，縫了50針，他對於自己幸運撿回一命充滿感激。

今年初結束冠軍荒之後，莫瑞似乎非常高興，他說：「我不會想交換任何事，我有美麗的未婚妻，美麗的父母與兄弟、姪兒女，我身邊最親近的人一起陪我度過低潮。我想這做為一個開端，未來還會發生非常特別的事。」球迷在網路哀悼，也感嘆莫瑞終究未能擺脫自己的心魔。

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