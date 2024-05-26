男子阿國（化名）因腦動脈瘤破裂，合併蜘蛛膜下腔出血，導致意識不清，四肢僵硬須長期臥床，完全喪失行動能力，生活無法自理。不料，妻子小萱（化名）卻離家，不曾返家照顧，甚至後來還生了女兒，阿國不滿2人長期未有性行為，不想當現成的爸，憤而向法院訴請離婚，並請求否認女兒是他所受胎。

法院審理，阿國指控，他不曾與小萱同床共眠，也不可能有性關係，但小萱竟在外與人發生性關係，還生下一女。後來小萱甚至打電話或短暫回家，告知他的父親，指稱在外欠債，若不給錢讓她還債，就會被抓去賣淫，父親因同情便匯款2次，後來小萱又因借信貸，再度要求父親幫忙清償。

阿國的家人作證指，阿國2011年起意識不清，後來小萱在2016年生女兒後，突然返家要求報戶口，當時小萱說是用阿國的精子做人工受孕，但是阿國並沒有存精子，雖然對此有些懷疑，但也並未多加詢問。

法官審酌，小萱長期離家，也未返家照顧無行為能力的阿國，彼此間互信、互愛、互諒之基礎已失，無法繼續保持共同生活之圓滿、安全、幸福，夫妻關係已名存實亡。

法官日前依法判決，阿國依民法第1052條第2項規定請求離婚，尚屬有據，應予准許。而小孩非自阿國受胎所生，即非阿國的婚生子女，自非小孩的親權人，無須負擔保護及教養的權利義務。可上訴。