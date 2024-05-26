屏東恆春鎮多名做工程的工人，昨天（25日）晚間相約至恆西路一家小吃部餐敘，不料席間因敬酒問題引發衝突，引發雙方人馬上演全武行，期間30多歲廖姓男子還衝到廚房拿水果刀，刺傷官姓男子的背部、並拿磚頭砸傷林姓男子，幸都無生命大礙，廖等3人訊後被依殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。

恆春警分局表示，昨天晚間10時許，恆春鎮恆西路段一家小吃部傳出打架事件，警方接獲報案立即派遣快打警力趕往現場，到場見已無打架情形，但經循線調查後發現是工程工人聚餐後鬧事。

警方調查，因席間敬酒問題引發廖姓、張姓、鐘姓男子不滿，雙方於包廂內徒手互毆，從店內一路打到店外，而互毆過程中，廖男還跑到店家廚房持水果刀刺傷官男、並持磚塊砸傷林男。

警方說，員警已連夜逮捕廖嫌等3人，並將雙方支援人士隔開、帶返派出所釐清案情，至於背部遭刺傷的官男，及頭部受傷的林男、張男，經送醫治療後都無生命危險，也已帶回分局接受調查。

警方說，全案警方目前偵辦調查中，3嫌訊後將依殺人未遂、傷害等罪嫌移送偵辦。