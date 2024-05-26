國會改革議題持續延燒，針對綠營和民間團體指控，這次的法案是國會擴權、濫權，國民黨台北市議員游淑慧翻出了包括中天被關台等6個案例，直言民進黨的擴權、濫權罄竹難書，權力需要平衡和制衡。

立法院近日進行國會擴權案審查，引起各地串連發起「我藐視國會」活動，許多參與民眾高舉「沒有討論，不是民主」等標語，表示反對國會濫權。此外，不少民進黨籍政治人物指控，這次國會改革是在擴權，如民進黨立院黨團總召柯建銘日前接受《日經亞洲》專訪稱，藍白兩黨試圖強行通過有爭議的法案，他們將擴張國會調查權並控制預算，削弱剛上任的總統賴清德。

游淑慧昨（25）日深夜在臉書發文表示，民進黨的擴權、濫權罄竹難書，如《中天新聞台》因批評執政者，遭撤照、關台；民眾因為質疑買到的綠蛋是進口蛋，遭農業部提告；向心夫婦因莫須有罪名，遭境管近4年；台大社科院院長蘇宏達因質疑故宮政策，遭警方查水表；台大前校長管中閔的人事任命被卡住，只因時任行政院長賴清德不喜歡他；從大陸回台的里長因不知名理由被帶去訊問。

游淑慧直言，對任何一個民主國家而言，行政機關的無限擴權、拒絕監督，才是走向專制的可怕，她並提到行政院前院長蘇貞昌曾在到立法院備詢時，嗆立委吵死了，她說正是因為過去8年，民進黨政府濫權、傲慢，現在才需要擴大國會的監督權去制衡，「權力需要平衡和制衡」。