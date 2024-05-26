台中市警局第一分局大誠分駐所警員潘俊廷，上周二（21日）下午1時許，在所內備勤時，2名女大生走進所內尋求協助，並表示為了課業，須請員警接受「阻詐」專訪，警員潘俊廷主動幫忙，並詳盡分享詐騙的案例及反詐宣導，訪談結束後，還贈送女大生第一分局與輔順將軍廟聯名設計的小神衣，祝福她門課業圓滿順心。

據了解，洪姓與陳姓（均20歲）女大生表示，為了完成學校「採訪與寫作」課程的報告，特別來到大誠分駐所專訪員警。警員潘俊廷接受訪談時，針對女大生的提問耐心解答。

潘俊廷指出，投資詐騙最常遇到的就是臉書不時跳出的投資訊息，部分民眾常未求證，便輕信加入與詐騙集團聯繫，不慎遭詐騙。以警方的查緝來說，處理詐騙案件要由詐騙類型來做判斷，通常派出所案件受理完後，會交由後端單位，續行追查金融帳號的機資及金錢流向，以利比對犯嫌身分。

潘俊廷表示，派出所通常會即時與銀行端聯繫，作詐騙款項的圈存，利保障被害人。最後也提醒識別詐騙的重點，千萬不要在臉書上買東西，並小心三方的詐騙型態。女大生對於潘員的專業解答十分讚嘆，也感謝潘員的幫助，讓她們可以順利完成這項作業。

第一警分局長鍾承志呼籲，詐騙手法千變萬化，提醒民眾勿輕信網路訊息，若遇相關問題可撥打110或165反詐騙諮詢專線求證。