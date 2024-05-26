68歲的王先生因胃食道逆流就醫，但吃了醫師開的胃藥，他卻反胃想吐，醫師問診後發現，原來王先生吃胃藥後馬上喝茶，造成交互作用。醫師提醒，某些食物會和胃藥會產生交互作用，甚至會引發鋁中毒、心律不整，建議吃完胃藥後應避免喝咖啡因飲料、果汁、酒精、辛辣刺激性食物與柳丁等酸性水果。

腸胃內科醫師鄭泓志在臉書粉專PO文指出，患者王先生就醫時自述以前在藥局買的胃藥，有種難聞的味道，他都會去超商買飲料或茶來配，身體都很正常，這次吃他開立的胃食道逆流藥物時，剛好朋友帶茶葉拜訪，他們就這樣泡茶、聊天了起來，沒想到接著就反胃、想吐與心跳加速，因此又來掛號。

鄭泓志指，台灣人一年吃掉22億顆胃藥，服用胃藥期間，也需要注意飲食，因為某些食物和胃藥相互作用，會影響藥物吸收，或加重胃部不適，許多有喝茶、咖啡或果汁等飲料習慣的人，很容易像上述王先生這樣，覺得平常喝飲料配胃藥都沒事，就忽略食物和胃藥產生交互作用，發生不良反應的風險。他們通常忘了超商飲料，裡面的咖啡因或果汁成分含量低，才沒有發生問題。

鄭泓志指，吃胃藥後如果要馬上吃東西的話，最好選擇清淡、易消化的食物，且以白開水配服藥物，以下為吃胃藥後要避免的5類食物。

■咖啡因飲料：咖啡和茶中含有咖啡因和茶鹼，這兩個成分和胃藥結合的話，會心悸、噁心、嘔吐、暈眩或痙攣等不良反應。

■果汁：果汁中的一些成分，可能會增加藥物的毒性，造成風險。例如柳橙汁會提升含鋁類胃藥的吸收率，增加鋁過量導致中毒的機會。而之前在國外，也有服用腸胃蠕動用藥平普賜（cisapride）的患者，在吃藥的時候配葡萄柚汁，引發心律不整死亡的病例。

■酒精：酒精會干擾胃藥的吸收和代謝，降低其治療效果並且增強藥物的副作用，引發頭痛、噁心、嘔吐等不適。此外，此外，酒精本身就會刺激胃黏膜，所以吃胃藥後喝酒，可能會加劇胃部不適，尤其是胃食道逆流或胃潰瘍患者要盡量避免。

■辛辣刺激性食物：像是辣椒、芥末等辛辣食物會直接刺激胃黏膜，引起胃部不適，建議別吃。

■酸性水果：像是柳丁、檸檬等酸性水果會刺激胃黏膜，不適合在服藥期間食用。