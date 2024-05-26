桃園一名21歲陳姓男子為了躲避兵役，申請短期出境前往越南後，竟從此長住在外婆家，遲遲不肯返台，儘管區公所、兵役單位曾寄送通知信提醒他及時報到，但卻被置之不理。桃園地院審理，依妨害兵役治罪條例的妨害徵集罪，判處4月有期徒刑，得易科罰金。全案仍可上訴。

判決指出，陳姓役男2022年2月9日申請短期出境，卻未依《役男出境處理法》規定於同年6月9日前返國，甚至未再返台。2023年5月30日，桃園市政府觀音區公所向陳男家中寄送軍事訓練徵集令，並通知他須在6月13日上午8時10分在區公所正門集合，再前往嘉義中坑陸軍步兵第257旅報到服役。

該徵集令由陳男父親簽收，但陳男透過越籍母親向父親告知，強調他不願回台，後來也未在指定時間內向收訓單位陸軍兵旅第257旅報到，持續滯留在越南當地，無故逾入營期限5日；桃園市政府因此將他移送法辦。

桃園地院審理，審酌陳男申請短期出境卻屆期未歸，以此手段逃避兵役徵集，嚴重破壞兵役制度的公平性，枉顧社會國家公益，所為已妨害國家徵兵順暢及兵役有效管理，行為實應非難，並衡酌其犯罪之動機、手段、情節等情狀，判處4月有期徒刑，易科罰金。可上訴。