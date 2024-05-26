近日有自稱戰機飛官的男性在匿名網路交流平台透露，今年來有很多人報退，甚至有年輕同僚寧可賠300萬元也要走，就是不想再過著被操到爆的生活，並直言總統賴清德只會喊抗中保台，卻沒想過基層國軍的感受。對此，空軍司令部25日指出，網路內容並非事實，不排除是敵人的認知作戰。

原po於24日在《Dcard》閒聊板表示，這幾天因共軍軍演及520總統就職典禮衝場，隊上相當忙碌，但大家都知道這會是未來常態；他說過去幾年空軍常常白天緊急升空，晚上又得通宵保養戰機，現在還多了跨子夜訓練，很多人都受不了。

「總統只會喊話對岸，喊抗中保台，卻沒想過我們基層的感受。賴總統要不要來一線看一看，我們每天被操到爆的生活。」原po提到，目前身邊的人多數是為了錢而飛行，而非保家衛國愛台灣，且今年來隊裡有許多飛官報退，還有年輕飛官就算需賠300萬元，還是堅持要離開，「敬愛的賴總統，我想今年我也要走了。」

針對這篇po文，空軍司令部稱網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。

空軍司令部強調，自109年起簽訂續服契約起，每年簽約及離退人數均呈常態分布，無異常現象；另針對共機不斷侵擾我空域，空軍全體官兵士氣高昂、團結一致，始終站在守護領空安全的第一線，堅守崗位，確保國家安全。