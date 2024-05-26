近日鋒面一波接一波，全台都下雨，導致室內溼度提高，台電表示，使用除溼機除溼，最好要放在家中的「C位」，也就是室內空間中央處，才能讓除溼機發會最大效能，晚上睡覺時要記得關閉，提醒使用電器要把握2大原則，人離電離、不用不插，才不會多耗電也較安全。

台電於臉書粉專指出，別把除溼機放在角落，因牆角空氣較不流通，會影響除溼效率，也可能增加機器過熱釀災的風險，最佳位置是「C位」，也就是室內空間中央處，由於除溼機的原理是將潮溼空氣吸入機內，透過熱交換器，再將空氣中的水分冷凝成水珠留下，再轉換成乾燥的空氣排出，因此保持擺放空間空氣的流通順暢，才能讓除溼機發揮最大效能。

台電也提醒，家中電器在睡覺時應關閉或拔掉插頭，尤其最近梅雨季，許多人除溼機開整天，就連深夜睡覺也沒關，提醒充電的電器及長時間使用的除溼機，要把握人離電離、不用不插兩大原則。

台電表示，晚上睡覺、無人看管時，要避免使用除溼機，也別再讓電燈或電視繼續開著耗電，先關機才能睡得安心，建議可善用電器定時功能，才不會多耗電也比較安全。