印度西部古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）一座兒童遊樂場昨（25）日下午發生大火，至今釀成27人喪命，當中9名罹難者為兒童。印度警方表示，由於靠近出口的建物坍塌、堵住出口，導致民眾難以逃生，部分遺體被燒得面目全非，難以辨識身分，目前尚在釐清確切起火原因，當局也擔憂還有更多人受困。

印度古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）TRP兒童遊樂場25日下午發生大火，釀成27人喪命，當中9名罹難者為兒童。

綜合印度亞洲國際新聞社（Asian News International，ANI）、「新德里電視台」（NDTV）、半島電視台（Al Jazeera）等報導，當地時間25日下午4時30分左右，拉吉科特市的TRP兒童遊樂場突然發生大火，目前已知釀成27人喪命，當中包含9名兒童，當局擔憂恐還有更多人受困在廢墟下。

拉吉科特市消防員克爾（Ilesh Kher ）表示，起火點位在靠近遊樂場出口的臨時建物，臨時建築在大火中倒塌，導致民眾難以逃出、受困，另外礙於建築為易燃物質，加上當時風速較大，導致大火快速蔓延。

#WATCH | Gujarat: A massive fire breaks out at the TRP game zone in Rajkot. Fire tenders on the spot. Further details awaited. pic.twitter.com/f4AJq8jzxX — ANI (@ANI) May 25, 2024

克爾也表示，當天正值周末，遊樂場內有許多遊客，粗估約超過300人，

現場畫面顯示，烈焰吞噬遊樂場建物、冒出濃煙，遊樂場在大火中完全燒毀，消防人員趕赴現場後約一小時才將烈火撲滅。

當地警官表示，部分遺體被燒得面目全非，難以辨識身分。

印度西部古茶拉底邦（Gujarat）拉吉科特市（Rajkot）一座兒童遊樂場25日下午發生大火，釀成27人喪命，當中9名罹難者為兒童。（圖／路透社）

印度當局尚在確認起火原因，有消防人員推測，起火原因疑似為電線短路。警方已將TRP兒童遊樂場所有人及經理帶回偵訊。

古茶拉底邦也宣布對罹難者家屬發放40萬盧比（約新台幣15.5萬元）慰問金。

英國《衛報》（The Guardian）報導，由於建築建造不佳、過度擁擠，以及不遵守安全規範，印度經常發生火災，例如今年2月，首都新德里一家油漆工廠大火，釀成11人死亡；2022年新德里一棟4層商用大樓火警，釀成27人喪命、數十人受傷。