藝人賀軍翔遭控涉嫌妨害性自主，北檢24日前往住處搜索，查扣手機等相關證物。之前傳出是與酒店女公關發生糾紛，不過現在又有知情人士爆料，當事人其實是一名德州撲克場所的女荷官，對方請來黑道出面談條件後，因為喬不攏才會鬧上警局。

外傳賀軍翔是在今年1月，到私人招待所參加朋友的生日派對，當天有不少女賓客在場，而賀軍翔對一名女客「毛手毛腳」；由於他否認此事，對方一氣之下報警提告。之前女子身分，被說是知名酒店的紅牌公關，不過根據《TVBS新聞》報導，疑似遭騷擾的女客是某德州撲克的女荷官，該場所位在松山區，必須加入會員才能入場，由於常有藝人及上流人士進出，因此女荷官的面容都經過精心挑選。

賀軍翔發聲明強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為」。（圖／中時資料照）

知情人士指出，賀軍翔與女荷官相約碰面卻發生糾紛，對方找了黑道出面幫忙「喬」，但因為處理方式不當，加上疑似賠償金額未達共識，整起事件才會爆發出來。不過賀軍翔日前透過律師發表聲明，指出檢方依照案件進度偵辦，由於需要通聯記錄釐清案情，才會取走他的手機，自己則是全程配合偵查，接著強調「並未與任何第三人有任何踰矩行為」，否認性侵一事。

北檢表示本案由於涉及當事人隱私，有關賀軍翔涉及的案件細節不便說明，至於告訴人的確切身分為何，也無法對外透露。

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