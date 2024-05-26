Google Maps地圖服務中有一項「Google地圖時間軸」功能，被用戶譽為「抓姦神器」，只要手機有開定位功能，會根據手機定位來記錄去過的地點、路線跟行程，沒開啟Google地圖App也會儲存。而Google宣布今年11月19日起將結束「時間軸」網頁版功能，讓不少用戶崩潰，苦惱以後怎麼看另一半、小孩子的活動紀錄。

一名網友日前在PTT發文，發現Google Maps網頁版的「時間軸」功能將在11月19日起停用，提醒大家趕快把資料移到手機版，但他已經很習慣使用這功能，在網頁版上看家裡長輩和小孩都去了哪裡，現在該功能將關閉，他哀號「我以後要怎麼看長輩或小孩子的記錄？」

根據原PO貼出的截圖，Google Maps公告指出，「時間軸功能將有異動。如要避免遺失造訪紀錄和路線，請更新設定」，也就是用戶若想保存過去存下來的活動紀錄，要在功能停用前轉移到手機版，之後才能透過手機App看時間軸，否則系統將會刪除資料。

Google 地圖網頁版時間軸將停用，讓用戶不捨。（翻攝自Google 網頁）

Google 地圖網頁版時間軸將停用，提醒要將網頁版記錄轉移到手機版才不會被刪除。（翻攝自Google 網頁）

消息一出後，引起許多網友熱議，不少人愛用這功能看定位紀錄，「我也用電腦看時間軸，使用起來方便多了」、「Google真的很喜歡淘汰一些沒必要關的東西」、「這功能很好用，居然電腦不給看了」，還有人表示，我都靠這個紀錄自己去過哪QQ」、「這是我拿來回憶行程用的」。