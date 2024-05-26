立法院內24日繼續審查國會職權修法相關法案，院外也集結數萬人抗議國會黑箱。國民黨前立委陳學聖就群眾包圍立法院的舉動分析，斷言總統賴清德執掌的黨政團隊，只是想大內宣加大外宣。

陳學聖昨（25）日在臉書表示，綠營策動民眾包圍立法院，一次比一次人更多，周二的決戰時刻人一定會更多，但目的是不讓委員進去開會還是想衝進立法院讓會開不成？「若真有決心，一定做的成，國會改革法案一定過不了」。

陳學聖發現，群眾包圍立法院三次，人雖然越來越多，但卻像上下班打卡，聚一晚就散掉，根本不是民進黨當年街頭抗爭，直接就地紮營、埋鍋造飯的戰鬥性。

「完全都變了」，陳學聖認為賴清德執掌的黨政團隊好像只是想大內宣加大外宣，用群眾力量恫嚇在裡面開會的立委，但卻沒有改變任何立法的推進。

這情景也讓陳學聖不禁聯想起對岸對台持續加壓的軍演，國際都很緊張，只有台灣人很自在，認定絕對不會發生。不過陳學聖說他確信民眾這回絕不會攻進立法院，至於對岸到底會不會打台灣，他表示，「我勸大家多想想，這不是電玩競技，打了，就回不去了！」