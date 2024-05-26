本周最受關注的經濟數據非美國4月個人消費支出物價指數（PCE）莫屬，此為聯準會（Fed）評估利率走向的重要數據。有鑑於近期政策前景不明，專家預料最新PCE將呈現通膨略緩的跡象，意即Fed可望繼續向降息邁進。

市場人士聚焦於5月31日公布的PCE數據，分析師認為，市場仍抱持美國通膨降溫的期待，這使PCE數據尤其關鍵，可藉此推敲決策官員將偏向鴿派或鷹派。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利（MichaelFeroli）預期，4月排除易波動食品與能源成本的核心PCE年增2.7％，略低於3月的2.8％。

先前美國公布的4月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至3.4％，核心CPI也降至3.6％的3年來最小增幅，一度重燃Fed9月降息的預期，但Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）4月30日至5月1日的會議紀錄卻澆了市場一盆冷水，因內容顯示官員們的看法偏鷹，對降息態度保守，甚至認為若通膨回溫就不排除升息。

近期美經濟穩健，通膨風險似乎蠢蠢欲動，市場對於降息的時間點不斷推延，Fed官員也釋出類似說法，例如理事沃勒21日表示，他必須看到有數個月通膨數據良好的情況，才能放心地支持降息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（RaphaelBostic）則稱，物價存在上行壓力，通膨能否返回目標令人擔憂，價格上漲超過3％或5％的商品比例也比一般情況還高。

費羅利則樂觀指出，雖然通膨比Fed官員預料的還頑強，但至少在過去幾個月的倒退後，如今前往通膨下降的正確方向。