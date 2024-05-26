黃文益強調，下一任國民黨高雄市長候選人已經就定位、虎視眈眈，他會承擔下次高雄市長、議員、里長的選舉，延續戰果。（袁庭堯攝）

民進黨高雄市黨部主委改選26日一早進行投票，候選人、湧言會議員黃文益投票時強調，此次選舉無派系考量，也無與對手、議員陳慧文交惡，都是為了民進黨接下來能否在高雄市繼續執政努力。黃文益強調，下一任國民黨高雄市長候選人正虎視眈眈，這是民進黨面臨的大挑戰。

選前一日，黃文益與對手、議員陳慧文隔空交戰，針對陳慧文找來十多位跨派系的立委、議員們站台，他特地在臉書發文強調「不會利用大量的立委及議員集體造勢宣傳」，暗酸意味濃厚，陳慧文對此回應「沒有資源辦大型活動，只能北上立院、一步一腳印爭取支持」。

黃文益今日一早在臉書貼文「不會利用大量的立委及議員集體造勢宣傳」暗酸對手，陳慧文上午出席龍舟點睛活動時則回應「自己是一步一腳印，爭取大家的支持」。

黃文益表示，高雄38區、4萬7000多名黨員，過去一個多月以來，透過座談會、電話等方式，已經盡可能的接觸、傳達理念，對選舉過程及投票狀況都有信心。高雄市對民進黨而言，是重中之重，歷任市長都把高雄市治理的很好，市黨部也有重責大任，必須繼續執政下去。

「民進黨即將面臨大挑戰！」黃文益強調，下一任國民黨高雄市長候選人已經就定位、虎視眈眈，他會承擔下次高雄市長、議員、里長的選舉，延續戰果，讓陳其邁的市政成績單能順利交棒到下一任市長手中，開花結果。

黃文益表示，以他在議會的歷練、政策辯護、組織能力，他都準備好了。選舉過程中，絕無派系考量，都是為了民進黨接下來能否在高雄市繼續執政，是大家的期待。高雄市黨部主委的責任，不再只是地方組織的經營，而是要全面性的從政策、組織做發揮，才能符合人民的期待。

黃文益強調，此次選舉將是民進黨高雄市黨部的典範。他與同黨競爭對手陳慧文是君子之爭，沒有交惡，不管結果如何，對民進黨而言都是相當大的進步。