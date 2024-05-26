傷風化俗！一對情侶去年在搭乘行經高雄自北上的區車間，竟眾目睽睽之下忘情擁吻，還相互愛撫私密處，而兩人的行為也讓身旁的乘客看傻眼，事發後隨即報警處理。法院審理，依公然猥褻罪判處二人拘役30天。可上訴。

判決指出，方男與廖女為情侶關係，兩人於2023年8月21日搭乘北上區間車，一路行經三義、苗栗火車站時，期間竟慾火難耐，就在車廂內忘我擁吻、互摸私密處，時間長達12分鐘。對此，周圍的乘客一度看不下去，拿起手機錄影蒐證同時報警處理。

警詢時，方男與廖女僅坦承在車廂間接吻、擁抱，對於互摸生殖器一事極力否認，不過檢方經檢視乘客所拍下的影片，確認兩人事發時各將手伸進彼此的私密處互相愛撫，依公然猥褻罪將他們起訴。

苗栗地院審理，認為情侶二人在公共場所互摸下體的行為已經違反公然猥褻罪，並依法判處方男、廖女拘役30天，得易科罰金。可上訴。

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