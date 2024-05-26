投入今年選秀的布朗尼（Bronny James）看來可以當上NBA球員了，他被看好湖人使用次輪籤選走（總排名第55順位），並且布朗尼絕對不會屈就「雙向合約」。經紀人里奇保羅（Rich Paul）對美媒Bleacher Report證實：「沒錯，絕對是如此，球隊們知道，我不會這樣做的。」

每支球隊有3個雙向合約的名額，球員在NBA的年資必須少於4年，單季最多可以在NBA參加50場比賽。近年有名的灌籃大賽冠軍麥克隆（Mac McClung）就是雙向合約球員，他參加灌籃大賽時還在G聯盟。雙向合約適合那些年紀尚輕還需要更多磨練的新秀，可以領取菜鳥底薪的半額，相當於56萬美元。

簡言之，布朗尼不接受低於NBA合約的待遇。至於老爹詹姆斯（LeBron James）是否會離開湖人去和布朗尼同隊？里奇保羅同時擔任父子兩人的經紀人，他表示順其自然不會強求，他更希望布朗尼找到適合自己未來發展的機會。

布朗尼在聯合選秀試訓表現不錯，獲得幾支球隊邀請測試，他預計至少會參加湖人與太陽的測試。太陽今年沒有次輪籤，因為違規交涉自由球員而被聯盟沒收，他們只有首輪第22順位籤。相同原因被處罰的還有七六人（剩下首輪16順位），所以今年只有58個選秀名額。