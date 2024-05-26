胰臟癌是國內女性第5大癌症死因，肝膽胰醫師錢政弘指，最近診斷2名胰臟癌病例，其中一名50歲女子，沒有任何症狀，但家人有糖尿病史，且父親和先生都有抽菸，婦人長期吸到二手菸，最近即有研究發現，孩童時期接觸到二手菸，未來罹患胰臟癌風險，會比一般人多出1.47倍，研判這就是女子罹癌主因。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在臉書粉專PO文指出，他最近接連診斷2位胰臟癌的女性病患，一位是70歲，症狀是吃到油的東西就會拉肚子，且排出淡黃色的糞便；另外一位50歲患者，則完全沒有症狀，是因健檢發現CA19-9值升高，意外查出得了胰臟癌。

錢政弘指，70歲婦人本身有糖尿病，是胰臟癌的高危險族群，但50歲女子沒有糖尿病，不過她的媽媽有糖尿病，爸爸和先生都有抽菸的習慣，她長期會吸到二手菸。

錢政弘指，最近法國發表一篇追蹤24年的研究，分析9萬6594 位成年女性的抽菸習慣及是否有吸2手菸和胰臟癌的相關性，有下列5項發現。

■有抽菸的人罹癌風險多1.5倍。

■在兒童時期曾吸二手菸的人，罹癌風險多1.47倍。

■有抽菸且在兒童時期有吸二手菸的人，罹癌風險最高，多2.8倍。

■有抽菸且在日常生活中也有吸二手菸的人，罹癌風險次高，多1.68倍。

■成年人吸二手菸未明顯增加罹癌風險。

錢政弘指，抽菸會導致胰臟癌，主要是因菸草中的化學物質和重金屬，如鎘，進入人體後會堆積在胰臟，吸引巨噬細胞進入，誘發慢性胰臟發炎。若兒童時期就吸到二手菸，毒素會提早累積，導致將來罹患胰臟癌。法國研究說明了有些女性罹患胰臟癌的原因，很可能就是小時候生長在有吸菸的環境所致。

錢政弘指，有些癌症例如大腸癌、胰臟癌發生年齡在下降，跟青少年時期吃含糖食物和飲料有關，在青春期時，甜食會增加胰島素和胰島素樣生長因子（IGF-1)的分泌，導致器官慢性發炎和癌變。所以在成長發育的時候，吸入或吃入毒物對細胞的影響特別的大，有如種下罹癌的病根，這份研究也顯示小時候吸二手菸，跟成年人吸菸的罹癌風險接近一樣。

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