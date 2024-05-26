副總統為「舊金山台灣日」錄製影片

由舊金山灣區臺灣商會與北美台灣一級棒聯盟（T-LEAGUE）聯合舉辦的「舊金山台灣日」今年進入第三屆，副總統蕭美琴今天凌晨以錄影方式為活動致意，並介紹臺灣的啦啦隊文化，邀請在美國的民眾「讓我們一起為棒球、也為堅如磐石的美臺友誼喝采」。

「舊金山台灣日」於美國時間5月25日正式登場，大聯盟球場氣氛嗨翻，許多球迷身穿著限量印有「Taiwan 1」的球衣到場。主辦單位特別邀請蕭美琴透過螢幕致詞。

蕭美琴首先向奧克蘭運動家的球迷問好，她表示，很高興跟大家見面，這是一個透過我們共同熱愛的棒球活動，來慶祝臺美間深厚關係的場合，更是凸顯加州臺美人的好方式。

除了棒球和科技，她說，臺灣和加州之間還有更多你可能不知道的共同點。在太平洋彼岸，臺灣的國家公園內有原始山峰，也有許多漂亮的海灘與活躍的衝浪文化。加州以棕熊為傲，而在臺灣，我們珍視原生的臺灣黑熊。

蕭美琴感謝大家對「台灣日」的支持，「希望你們會喜歡我們獨特的棒球加油文化」。並介紹由台鋼雄鷹 TSG HAWKS Wing Stars啦啦隊帶來的精彩表演，「讓我們一起為棒球、也為堅如磐石的美臺友誼喝采」。