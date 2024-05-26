電影《醬園弄》劇組25日凌晨出席坎城影展首映會，其中女星章子怡、楊冪同框成為紅毯焦點之一。雖然鎂光燈主要集中在女主角章子怡身上，但同行的楊冪，因為一襲削肩禮服包裹住姣好身材，也備受好評。只是工作室事後曬出的照片被發現，怎麼與媒體拍的有些不同，引發網友討論。

照片中，可見楊冪以西班牙品牌LOEWE銀藍色禮服亮相，典雅大方；削肩設計與貼身剪裁，更凸顯出胸大腰細的好身材。然而，或許是因為楊冪上圍太過豐滿，加上禮服側身包裹性不足，導致左半球弧形外露、輪廓相當明顯。只是有別於大陸媒體發布的照片，楊冪工作室自己釋出的影像中，側胸部份卻有明顯修圖痕跡，連粉絲看了都認為「左胸怎麼怪怪的？」

楊冪工作室釋出的照片（左）疑將楊冪側胸弧線修掉（右圖為大陸媒體所拍攝）。（圖／擷取自微博）

其實楊冪不僅精緻美顏與傲人身材受到關注，出道多年的她，累積了許多經典作品，包括《三生三世十里桃花》、《小時代》、《神鵰俠侶》等，且因播出後觀看次數總是屢創新高，讓她獲得「流量女王」的美稱。但近期她所主演的電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，上映後卻因為票房成績不佳，突然宣布撤擋，令大批觀眾相當錯愕，另外諜戰劇也收視平平，因此上檔的新作《狐妖小紅娘月紅篇》楊冪回歸仙俠劇，希望能藉此扳回一城。