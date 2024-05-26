堪稱「骨灰級」即時通訊軟體的ICQ，接獲通知時會發出的「喔喔」音效，是許多人的共同回憶，但官方宣布，它將在6月26日終止營運。

ICQ是什麼意思

ICQ是I Seek You（我尋找你）的諧音。

ICQ的背景

1996年由以色列Mirabilis公司開發推出。

1998年被賣給美國線上（AOL）。

2010年由俄羅斯數位天空科技（Digital Sky Technologies，現改名為Mail.ru）買下。

ICQ走在多前面

Yahoo!奇摩即時通：1998年3月推出，2018年7月終止服務。

MSN Messenger： 1999年7月推出，2014年10月在全球終止服務。

Skype：2003年8月推出。

WhatsApp：2009年1月推出。

LINE：2011年6月推出。

ICQ曾經多厲害

2001年前後，ICQ曾有高達1億多名用戶，但隨著各式通訊軟體問世，2010年時，其每日活躍用戶僅剩約4200萬人。

ICQ終止營運後，用戶該怎麼辦

官方表示，仍有在使用ICQ的人，6月26日後，可改用VK Messenger（Mail.ru母公司VK推出的通訊軟體）。