一名男子假日到速食店吃早餐，內用區有一名小孩邊吃邊尖叫，但父母都沒有制止，他看到鄰桌的年輕人受不了起身，走到小孩旁邊跟著尖叫，小孩父母見到這情況，秒帶孩子離開現場，情況讓他看傻眼直呼「現在年輕人愈來愈不友善了」，文章掀起網友熱議，多數人批評小孩的父母有責任，他人沒有義務要包容。
原PO昨（25）日於《Dcard》指出，周末的速食店早餐時段，很多父母會帶孩子一起用餐，早上他看到一名小孩邊吃邊尖叫，此時鄰桌的年輕男生似乎忍受不了，起身到小孩身邊跟著尖叫。
原PO看到小孩瞬間暴哭，父母也很驚恐立刻將小孩帶離速食店，讓他感嘆「現在的年輕人愈來愈不友善了。」
PO文引發討論，網友紛紛表示，孩子的父母也有責任，一開始就不該放任孩子在公共場合放聲尖叫，他人沒有義務包容，強調不是現代人不友善，而是愈來愈懂得維護自己的權益，「現在不教，將來就讓社會來教。」
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